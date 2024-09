David Neres rapinato dopo Napoli-Parma

Cronaca 1 Settembre 2024 Fonte: Il Mattino



I malviventi pistole in pugno hanno rubato l'orologio del calciatore





Disavventura per David Neres subito dopo Napoli-Parma, ultimo match giocato allo stadio Maradona nelle scorse ore.



Il calciatore brasiliano ha subìto una rapina mentre faceva ritorno all'Hotel Parker's con un mini-van ed era in compagnia della famiglia presente allo stadio per la gara. I malviventi hanno avvicinato la vettura e rubato l'orologio del calciatore dal valore di oltre 100mila euro.



«Vorrei chiedere scusa a tutti i tifosi che ci stavano aspettando all'esterno dello stadio, ma mentre aspettavamo di tornare in hotel abbiamo subito una rapina: due uomini su una motocicletta hanno rotto il finestrino del van e ci hanno rubato un orologio con una pistola puntata» il messaggio social di Kira Winona, compagna del calciatore.



David Neres era entrato in campo contro il Parma nell'ultima parte di gara, risultando anche decisivo per l'assist del secondo gol di Anguissa che ha ribaltato il risultato.



Il brasiliano e la famiglia hanno fatto ritorno in hotel e stanno bene dopo la brutta avventura.