Cronaca31 Agosto 2024Forum SoloNapoli - DarioC'è tanto da lavorare, ma i nuovi acquisti lasciano ben sperare. Non è ancora il Napoli di Conte, ma lo sarà Partita al cardiopalma quella con il Parma e vinta definitivamente all'ultimo respiro, perché la vittoria è stata salvata da uno strepitoso intervento di Meret al minuto 105, proprio così. Si è vinto anche perché, bisogna ammetterlo, il portiere del Parma, Suzuki, ha commesso una leggerezza, rimediando un inutile secondo giallo. A quel punto, poiché Pecchia aveva esaurito i suoi cambi, è stato costretto a sostituire il portiere con un difensore. Un bel guaio! Il Napoli nei minuti di recupero, undici per la precisione, è riuscito a ribaltare il risultato, precisamente al 92° e 97°, con Lukaku e Anguissa. Allo scadere dell'undicesimo minuto, l'arbitro ne ha concessi altri quattro e proprio al 105° Meret ha compiuto il miracolo che ha salvato capre e cavoli.

Per i tanti incompetenti e criticoni di Meret lascio e, solo per quest'anno, parlare i fatti: 1) si è ancora in Coppa Italia, grazie a Meret; 2) nella partita con il Bologna, sullo 0-0 sfodera un intervento su Castro che salva il risultato; 3) oggi, con una sua strepitosa parata allo scadere, ci consente di vincere. Basta, o volete che vi racconti degli anni precedenti? Date retta a me e ve lo ripeto: - Lasciate perdere il calcio, dedicatevi ad altro. L'agricoltura ha bisogno di braccia.-

Sarò breve sulla partita. Era assolutamente da vincere, e si è vinto. C'è tanto da lavorare, ma i nuovi acquisti lasciano ben sperare. Non è ancora il Napoli di Conte, ma lo sarà. Il Napoli, siatene certi, dirà la sua fino alla fine. Si esauriscono le mie critiche verso il presidente, che ha fatto il suo. Il pallino adesso passa a Conte.

Inutile fare pagelle, ma una speciale menzione per Meret e Lukaku.

Testa a Cagliari.