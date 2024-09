Conte: "Vittoria di cuore contro ottima squadra"

"Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre cui sarà da lavorare"





Interviste31 Agosto 2024TMW"Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre cui sarà da lavorare" Mister Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del successo strappato nel finale contro il Parma: "Sul gol di Lukaku sono andato in campo per dire di tornare a giocare. Eravamo sull'1-1 e mancavano dieci minuti di recupero. Poi abbiamo fatto il secondo gol, è stata una prestazione di cuore, contro un'ottima squadra. Il Parma ha ottimi giocatori, molto forti fisicamente, quando vai in pressione e gli lasci campo loro possono far gol. Sicuramente dovevamo fare molto meglio sul gol concesso. Ci prendiamo i tre punti, sapendo che ci sarà ancora da lavorare. E' assurdo che il calciomercato finisca dopo tre giornate di campionato, per fortuna è terminato. Ci si trova a giocare con giocatori che vanno e senza altri che devono arrivare. Siccome nel calcio tutto è in evoluzione, si pensa allo spettacolo, si dovrebbe pensare anche a cambiare questa regola, lo dico a nome di tutte le squadre e tutti gli allenatori. Oggi noi avevamo Lobotka e Anguissa, nessun centrocampista in panchina. Ieri era l'ultimo giorno di mercato e i ragazzi che erano venuti con noi nelle prime giornate di mercato, giustamente sono andati in prestito. Invece che cambiare i format, bisogna rivedere questa regola del calciomercato, è assurda, quando inizia il campionato il mercato deve esser chiuso. Lukaku oggi ha esordito dopo solo due allenamenti, Neres è arrivato da pochissimo, ora nella sosta dovremo portarli in condizione. McTominay e Gilmour invece vanno in nazionale, diventa difficile così. Onore ai ragazzi che non hanno mai mollato, in una partita sicuramente difficile".



