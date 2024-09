Di Lorenzo: "Bisogna crederci fino alla fine"

"Contenti di questa vittoria, è bello vincere anche soffrendo. Un bel segnale che diamo a noi stessi"





Interviste31 Agosto 2024TMW"Contenti di questa vittoria, è bello vincere anche soffrendo. Un bel segnale che diamo a noi stessi" Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo sul Parma: "Lukaku? E' arrivato da poco ma si è messo subito a disposizione, ragazzo a posto, son sicuro che darà il suo contributo sul campo ma anche fuori. E' un calciatore di grande esperienza e spessore, ci darà una mano lui come gli altri acquisti. Siamo contenti, sono arrivati ragazzi forti, questo può far bene allo spogliatoio.



Come è cambiata la situazione con Conte?

"Abbiamo iniziato un percorso nuovo. E' da poco che lavoriamo insieme ma sono sicuro che seguendolo cresceremo tanto, come singoli e come squadra. Siamo focalizzati su quello che deve essere il nostro campionato, siamo all'inizio ma diamo il massimo in ogni allenamento per cercare di fare un grande campionato e riportare il Napoli dove merita".



Che difficoltà avete riscontrato contro questo Parma?

"Il Parma è una squadra molto fastidiosa, ha caratteristiche che ti mettono in difficoltà. Ha esterni molto bravi nell'uno contro uno e molto veloci, una punta strutturata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosina nel pressing, ci hanno fatto male in ripartenza, eravamo divisi in due blocchi. Nella ripresa abbiamo messo a posto qualcosina con il mister ed è andata meglio. Abbiamo fatto una buona ripresa ma contro queste squadre è sempre difficile: hanno entusiasmo, sanno giocare a calcio. Tutte le partite vanno affrontate al massimo, siamo contenti di questa vittoria, è bello vincere anche soffrendo. Un bel segnale che diamo a noi stessi, bisogna crederci fino alla fine".



