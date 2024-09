Lukaku: "Abituato a segnare all'esordio"

Gol decisivo all'esordio. Una prima da sogno per Romelu Lukaku al Maradona, queste le sue parole ai microfoni di DAZN al termine del match: "Un onore giocare per questa società e questi tifosi. E assieme a questi ragazzi, mi hanno accolto benissimo. Abbiamo lavorato duro, gli sforzi in allenamento hanno ripagato.



Ti aspettavi di segnare subito?

"Sono abituato in carriera a segnare l'esordio. Abbiamo vinto, era questo l'importante".



Sei contento di ritrovare Conte?

"Molto contento. Ora dobbiamo lavorare, è un percorso che inizia oggi".



