Mercato13 Luglio 2024Corriere dello SportIl presidente, come è ormai consueto fare, ha pubblicato un tweet di benvenuto al difensore Aurelio De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Alessandro Buongiorno come un nuovo calciatore del Napoli. Il presidente, come è ormai consueto fare, ha pubblicato un tweet di benvenuto in cui è presente anche una sua foto insieme all'ex Torino.



