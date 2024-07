UFFICIALE: Marin e Spinazzola al Napoli

Mercato 10 Luglio 2024 Fonte: SSC Napoli



I due difensori andranno a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra guidata da mister Conte





Mercato10 Luglio 2024SSC NapoliI due difensori andranno a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra guidata da mister Conte La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dei calciatori Rafa Marin dal Real Madrid e Leonardo Spinazzola, arrivato a parametro zero.



LE SCHEDE



Rafa Marín



Data di nascita: 19/05/2002



Città di nascita: Guadajoz, Spagna



Età: 22



Altezza: 190 cm



Nazionalità: Spagna



Posizione in campo: Difensore



Rafa Marín ha collezionato 33 presenze nella Liga, 27 delle quali giocando da titolare (82%).

Solo Sergio Ramos (112) ha effettuato più respinte difensive di Rafa Marín (85) nel 2024 nella Liga.

Rafa Marín (maggio 2002) è il terzo difensore più giovane ad aver disputato almeno 30 presenze nella Liga 2023/24, dopo Cristhian Mosquera (giugno 2004) e Yan Couto (giugno 2002).



La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola.



Leonardo Spinazzola



Data di nascita: 25/03/1993



Città di nascita: Foligno, Italia



Età: 31



Altezza: 186 cm



Nazionalità: Italia



Posizione in campo: Difensore



Dalla sua prima stagione in Serie A (2014/15) Leonardo Spinazzola è stato il difensore italiano che ha completato il maggior numero di dribbling nel torneo (240).

Dalla sua prima partecipazione attiva in Serie A (gennaio 2017), Leonardo Spinazzola (5G+20A) è stato uno dei soli cinque difensori capaci sia di servire almeno 20 assist, sia di segnare almeno cinque gol nel massimo campionato italiano, assieme a Biraghi (13G+32A), Di Lorenzo (16G+27A), Faraoni (18G+25A) e Théo Hernández (27G+21A).



