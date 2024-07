Gli azzurri si radunano e giovedì partiranno per Dimaro

Cronaca10 Luglio 2024Corriere dello SportLa rosa sarà ovviamente incompleta, mancheranno i reduci dagli Europei e Olivera, ancora impegnato in Coppa America Comincia la nuova stagione del Napoli con il raduno previsto oggi e domani prima della partenza di giovedì per il ritiro di Dimaro Folgarida. Il primo giorno di lavoro con la squadra per Antonio Conte e il suo staff sarà dedicato ai classici test fisici e atletici ma, per il nuovo allenatore, sarà anche l'occasione per cominciare a conoscere i giocatori e la squadra. La rosa sarà ovviamente incompleta, mancheranno i reduci dagli Europei e Olivera, ancora impegnato in Coppa America. Si vedranno direttamente per il ritiro di Castel di Sangro, che comincerà il 25 luglio, i vari Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Kvaratskhelia e Lobotka.