Le amichevoli estive del Napoli

Cronaca8 Luglio 2024Corriere dello SportMartedì mattina a Castel Volturno è previsto il raduno per test fisici e atletici, giovedì la partenza per il ritiro Si avvicina la nuova stagione per il Napoli. Martedì mattina a Castel Volturno è previsto il raduno per test fisici e atletici, giovedì la partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida (fino al 21 luglio). Il club azzurro ha appena ufficializzato data e orario delle cinque amichevoli estive previste per i due ritiri. Due in Val di Sole e tre in Abruzzo. I nuovi acquisti Rafa Marin e Spinazzola, intanto, oggi hanno svolto le visite mediche a Villa Stuart.



Napoli, il programma completo delle amichevoli estive

Per la squadra di Conte, che accoglierà anche Buongiorno ma solo a Castel di Sangro, il primo test ci sarà contro l'Anaune Val di Non martedì prossimo; il secondo sabato 20 luglio contro il Mantova (entrambe alle ore 18). Saranno tre le amichevoli al Patini di Castel di Sangro: il 28 contro l'Adana Demirspor (ore 20), il 31 contro il Brest (ore 20), il 3 agosto contro il Girona (ore 18.30).