Cronaca7 Luglio 2024Corriere dello SportIl club azzurro chiama a raccolta i suoi supporter allo stadio Maradona per la prossima stagione: prezzi e fasi di vendita Conte in marcia e tutti i tifosi del Napoli che avanzano sul prato dello stadio Maradona alle sue spalle. "Vi aspettiamo numerosi al Maradona, per un'altra stagione da vivere fianco a fianco. Ripartiamo Con Te!" Il Napoli ha annunciato così, con questo invito e un'elaborazione grafica, l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2024/25.



Campagna abbonamenti Napoli: quando inizia e le fasi

I dettagli. La campagna abbonamenti partirà mercoledì 10 luglio alle 12 e sarà suddivisa in diverse fasi di vendita per garantire a tutti i tifosi l'opportunità di acquistare il proprio abbonamento. I primi giorni di vendita saranno riservati agli abbonati della scorsa stagione, che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Abbonato 23/24” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell'abbonamento. Da lunedì 29 luglio inizierà invece la vendita libera, aperta a tutti.



Napoli, due nuovi settori al Maradona

Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento sia online sia presso i punti vendita fisici della rete TicketOne. Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera sarà possibile seguire il Napoli per tutta la stagione a partire da 14 euro a partita.



L'abbonamento per la stagione 2024/25 (20 gare) includerà l'accesso a tutte le 19 gare casalinghe di Serie A più l'accesso alla partita dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Le novità della stagione, l'introduzione di due nuovi settori: Distinti Superiori Premium (da D14 a D17 e da D25 a D29); Tribuna Posillipo Premium (da TP2 a TP5 e da TP8 a TP10).



Campagna abbonamenti Napoli, sconti e benefit

Per i più giovani, sia abbonati 23/24 sia nuovi abbonati, saranno previste tariffe agevolate. Under-30: sconto del 25% rispetto alla tariffa intera nei settori Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida; Under-14: sconto del 50% rispetto alla tariffa intera in tutti i settori dello Stadio.



Durante il corso della stagione gli abbonati della stagione 24/25 potranno usufruire di alcuni benefit, tra i quali: cambio utilizzatore per tutte le gare. Il cambio utilizzatore dovrà avvenire entro 24 ore dall'inizio dell'evento. L'utilizzatore designato dovrà essere titolare di fidelity card e possedere i requisiti per accedere alla tariffa di acquisto dell'abbonamento ceduto; prelazione e sconto del 10% sull'acquisto di 1 biglietto per il proprio posto per le gare di Coppa Italia, disputate al Maradona, successive ai 32esimi di finale; possibilità per gli abbonati di accedere ad una fase di prevendita per l'acquisto di 1 biglietto extra, nei settori e posti disponibili (fino ad esaurimento posti), per le partite casalinghe di Serie A vs Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma. L'utilizzatore del biglietto extra, acquistato in una fase di prelazione dedicata, dovrà in ogni caso essere in possesso della Fidelity Card.



Campagna abbonamenti Napoli, le fasi di vendita

La campagna abbonamenti sarà struttura in tre fasi di vendita. Nelle prime 2 fasi gli abbonati della stagione 23/24 potranno confermare o cambiare il proprio posto. Le agevolazioni per gli abbonati della stagione 23/24 termineranno alle ore 23:59 del 25 luglio 2024. In fase di Vendita Libera (Fase 3) non sarà più possibile confermare il proprio posto né accedere alle tariffe scontate “Ridotto Abbonato 23/24”.



Di seguito il dettaglio delle fasi di vendita:



FASE 1 – Prelazione Abbonati 23/24 – Conferma Posto - Inizio: 10 luglio ore 12; Fine: 22 luglio ore 23:59.

FASE 2 – Prelazione Abbonati 23/24 – Cambio Posto/Settore - Inizio 23 luglio ore 12; Fine: 25 luglio ore 23:59.

FASE 3 – Vendita Libera - Inizio: 29 luglio ore 12; Fine: 09 agosto ore 23:59.

La campagna abbonamenti terminerà il 9 agosto 2024 alle ore 23:59 o al raggiungimento dotazione massima messa a disposizione dal Club, pari a 25.000 abbonamenti.



I prezzi per l'abbonamento 2024/25 del Napoli:



Fase di prelazione (Intero; Under 30; Under 14)



CURVE INFERIORI: (€ 240 - € 180 - € 120)

CURVE SUPERIORI: (€ 400 - X - € 195)

DISTINTI INFERIORI (€ 520 - € 390 - € 260)

DISTINTI SUPERIORI (€ 690 - X - € 345)

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM (€ 780 - X - € 390)

TRIBUNA NISIDA (€ 890 - € 670 - € 445)

TRIBUNA POSILLIPO (€ 1.340 - X - € 670)

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM (€ 1.520 - X - € 760)

Fase di vendita libera (Intero; Under 30; Under 14)



CURVE INFERIORI (€ 280 - € 210 - € 140)

CURVE SUPERIORI € 480 X - € 240)

DISTINTI INFERIORI (€ 630 - € 480 - € 315)

DISTINTI SUPERIORI (€ 850 - X - € 425)

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM (€ 980 - X - € 490)

TRIBUNA NISIDA (€ 1.050 - € 790 - € 525)

TRIBUNA POSILLIPO (€ 1.550 - X - € 775)

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM (€ 1.780 - X - € 890)

Fidelity Card



Per sottoscrivere l'abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card).



