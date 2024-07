Il Napoli cambia il look del suo stemma

Cronaca4 Luglio 2024Corriere dello SportAddio all'azzurro, colore predominante della storia del club, e dentro il bianco che farà da sfondo alla "N" Il Napoli ha annunciato sui social un cambio di look in vista della prossima stagione: il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis, infatti, ha rinnovato il proprio logo, in particolare nei colori.

