Serie A, il Napoli debutta a Verona

4 Luglio 2024



Il primo big match per la squadra azzurra guidata da Conte il 22 settembre a Torino, proprio contro la "sua" Juventus





Cronaca4 Luglio 2024SkyIl primo big match per la squadra azzurra guidata da Conte il 22 settembre a Torino, proprio contro la "sua" Juventus Il debutto a Verona, il primo big match contro la “sua” vecchia Juve. Antonio Conte inizia la nuova avventura in campionato con il suo Napoli in trasferta contro il Verona, proprio come nell'anno dello scudetto con Spalletti: anche nel 2022 gli azzurri partirono dal Bentegodi e fu l'inizio di un trionfo. Esordio in casa per Conte alla 2^ con il Bologna formato Champions di Italiano, poi sempre in casa col Parma alla terza. Il primo big match per Conte arriva il 22 settembre e non è una partita come le altre: proprio con la Juventus a Torino. Alla 10^, inizia un ciclo durissimo: nell'unica giornata infrasettimanale, il Milan a San Siro, poi a novembre l'Atalanta di Gasperini ospite al Maradona, l'Inter campione d'Italia a Milano e la Roma in casa, tutte di fila. Il girone di ritorno comincia curiosamente esattamente con lo stesso avversario della prima di andata: sempre l'Hellas. Quindi subito un altro ciclo non semplice, tra fine gennaio e inizio febbraio: Atalanta a Bergamo, Juve in casa, Roma all'Olimpico. Alla 27' Conte aspetta in casa l'Inter, ultimo big match alla 30^ in casa col Milan. Per chiudere, alla 36^ il Genoa in casa, poi Parma in trasferta e ultima in casa contro il Cagliari il 25 maggio.



Il calendario completo del Napoli:



1^ giornata: Verona-Napoli

2^ giornata: Napoli-Bologna

3^ giornata: Napoli-Parma

4^ giornata: Cagliari-Napoli

5^ giornata: Juventus-Napoli

6^ giornata: Napoli-Monza

7^ giornata: Napoli-Como

8^ giornata: Empoli-Napoli

9^ giornata: Napoli-Lecce

10^ giornata: Milan-Napoli

11^ giornata: Napoli-Atalanta

12^ giornata: Inter-Napoli

13^ giornata: Napoli-Roma

14^ giornata: Torino-Napoli

15^ giornata: Napoli-Lazio

16^ giornata: Udinese-Napoli

17^ giornata: Genoa-Napoli

18^ giornata: Napoli-Venezia

19^ giornata: Fiorentina-Napoli

20^ giornata: Napoli-Verona

21^ giornata: Atalanta-Napoli

22^ giornata: Napoli-Juventus

23^ giornata: Roma-Napoli

24^ giornata: Napoli-Udinese

25^ giornata: Lazio-Napoli

26^ giornata: Como-Napoli

27^ giornata: Napoli-Inter

28^ giornata: Napoli-Fiorentina

29^ giornata: Venezia-Napoli

30^ giornata: Napoli-Milan

31^ giornata: Bologna-Napoli

32^ giornata: Napoli-Empoli

33^ giornata: Monza-Napoli

34^ giornata: Napoli-Torino

35^ giornata: Lecce-Napoli

36^ giornata: Napoli-Genoa

37^ giornata: Parma-Napoli

38^ giornata: Napoli-Cagliari



