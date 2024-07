De Laurentiis: "Di Lorenzo e Kvara restano"

Interviste 26 Giugno 2024 Fonte: Il Mattino



"Sono felice di avere Conte qui, interpreta la mia idea di allenatore e grande manager"





Interviste26 Giugno 2024Il Mattino"Sono felice di avere Conte qui, interpreta la mia idea di allenatore e grande manager" In disparte, ma neanche tanto. Aurelio De Laurentiis entra in campo nella conferenza stampa di Antonio Conte per mettere le cose in chiaro: «Di Lorenzo è un gran calciatore e un uomo di livello. Si è sentito abbandonato, ma gli ho spiegato che non era così. Non si può abbandonare uno come lui. Ma voi sapete che i calciatori sono giovani, possono scaricarsi. Speriamo si ricarichi con l'Europeo».



E su Kvaratskhelia? «Non ci sono problemi, ci siederemo a tavolino per un rinnovo con adeguamento contrattuale, problemi non ne vedo. Se poi qualcuno contatta i calciatori senza autorizzazione, si potrebbero richiamare all'ordine: in quel club c'è anche un presidente dell'Eca (Paris Saint Germain) ma ormai non mi stupisco più» ha chiosato il patron.



«All'inizio della mia vita calcistica vedevo in Inghilterra allenatori-manager. Conte ha fatto l'Università in Premier League con Chelsea e Tottenham, ha acquisito lo status da manager. Sa che tutte le cose contribuiscono al bene dell'azienda. Sono felice di averlo qui, interpreta la mia idea di allenatore e grande manager» ha spiegato il numero uno azzurro.



