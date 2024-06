Conte verrà presentato a Palazzo Reale

Tutto pronto per la presentazione ufficiale di Antonio Conte al Napoli. Il nuovo tecnico, che la società ha annunciatolo scorso 5 giugno, verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi mercoledì 26 giugno.Il club azzurro ha scelto una location suggestiva per il primo incontro con il nuovo allenatore. L'ex commissario tecnico della Nazionale verrà infatti presentato a Palazzo Reale a Napoli (Teatro di Corte) ingresso da Piazza Plebiscito.