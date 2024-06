L'agente di Kvara: "Vogliamo andare via"

Mercato 16 Giugno 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Da parte sua il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società





Mercato16 Giugno 2024Corriere dello SportDa parte sua il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società Clamoroso colpo di scena: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell'Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions League”. Così Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, ai microfoni della tv georgiana Sport Imedi dove ha parlato anche Badri Kvaratskhelia, padre e anch'esso procuratore del fuoriclasse del Napoli: “Non voglio che resti a Napoli, l'anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.



