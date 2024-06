Lobtoka: "Calzona? Avremmo reso mediocre anche Guardiola"

Direttamente dal ritiro della Slovacchia, impegnata a Bad Erlach, Stanislav Lobotka ha tracciato un bilancio della stagione del Napoli, facendo una carezza anche a Francesco Calzona, tornato a vestire i panni di commissario tecnico della nazionale slovacca. Intanto, l'arrivo di Antonio Conte rischia di cambiare le cose in casa partenopea.



Intercettato dai microfoni della stampa slovacca, Lobotka è tornato sulla pessima stagione del Napoli, chiusa con Francesco Calzona in panchina, dopo il terzo cambio di guida tecnica: "Il mister non ha avuto vita facile, come nessun altro nel club quest'anno. Penso abbia fatto comunque un buon lavoro, ma questa stagione sarebbe stata così anche se Guardiola fosse venuto da noi, lo avremmo reso un allenatore mediocre. Non si trattava solo dell'allenatore, ma di noi del club, dei giocatori, di una stagione in cui non si fa niente, al contrario di quella precedente in cui è andato tutto bene". E sull'approdo di Antonio Conte a Napoli, ha aggiunto: "Non lo conosco personalmente, ma quando era all'Inter e giocavamo contro di loro, giocavano un calcio molto bello ma impegnativo. Ha avuto una carriera ricca, ma tutto si valuta sempre a fine stagione. Problema modulo? No, non sarà un problema. Ho sempre detto che proverò a fare di tutto, in ogni posizione che mi chiede un allenatore. Non ci saranno problemi con questo".



