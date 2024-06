Conte: "Amma faticà!"

Antonio Conte si presenta: dopo l'ufficialità del suo arrivo in panchina, il nuovo allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni del club. L'ex Inter e Juve ha firmato un contratto con gli azzurri valido fino al 2027.



Napoli, le prime parole di Conte

Queste le sue prime parole: "Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose. È una delle città più belle al mondo, il popolo napoletano ha tanta passione. Sarà una grande esperienza calcistica e di vita, non vedo l'ora di viverla. Un'esperienza a Napoli è un privilegio. Lo stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo: Napoli-Lecce, dove ho avuto il privilegio di marcare Maradona, perdemmo ma il ricordo più bello è stato quello del mio primo gol lì. Marcavo lui e all'occorrenza andavo all'attacco. Ai tifosi e all'ambiente dico amma faticà".



