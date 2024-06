Il secondo ritiro a Castel di Sangro finirà prima

Si concluderà in anticipo perché la squadra azzurra deve disputare i trentaduesimi di Coppa Italia





Il Napoli disputerà i trentaduesimi di Coppa Italia e per questo motivo si concluderà in anticipo il ritiro di Castel di Sangro. Inizialmente in programma dal 25 luglio al 10 agosto, con date che erano state già ufficializzate, il soggiorno in Abruzzo della squadra che presto sarà allenata da Conte terminerà con un giorno di anticipo, il 9 agosto, come comunicato dal club attraverso una nota indirizzata al Comune.



L'estate del Napoli comincerà l'11 luglio con il primo ritiro in Val di Sole, a Dimaro Folgarida, che si concluderà il 21 luglio. Poi il 25 la partenza per il secondo ritiro a Castel di Sangro, dove sono previste anche tre amichevoli. Al termine del secondo ritiro, ecco il debutto stagionale in Coppa Italia, con data ancora da ufficializzare. Sarà il primo impegno per la nuova squadra che sta nascendo.