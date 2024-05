HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: De Laurentiis: "Conte? Giorni decisivi"

Interviste 27 Maggio 2024 Fonte: Il Mattino



Juan Jesus: "Caso Acerbi? Nonostante lo avessi tutelato e protetto a fine partita, lui mi voleva smentire"





Interviste27 Maggio 2024Il MattinoJuan Jesus: "Caso Acerbi? Nonostante lo avessi tutelato e protetto a fine partita, lui mi voleva smentire" «Non è che non ve lo dico, non ve lo posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi». Così Aurelio De Laurentiis su Antonio Conte, allenatore che sembra ormai a un passo dall'accordo con il Napoli per allenare gli azzurri nella prossima stagione.



E continua: «Dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equità del ragionamento» ha spiegato De Laurentiis, ponendo di fatto l'accento sulle necessità anche economiche che il club azzurro potrà avere il prossimo anno.



La stagione del Napoli si è conclusa ieri con l'ufficialità dell'esclusione dall'Europa 14 anni dopo l'ultima volta. Quella tra il Napoli e Conte potrà essere storia ufficiale a breve: proprio in queste ore sono in corso valutazioni sui contratti da parte dell'entourage dell'ex guida di Juventus e Inter.



Allo stesso convegno sul razzismo anche il difensore Juan Jesus: «Caso Acerbi? Io ho provato a essere superiore a fine partita. La mia carriera parla per sé, sono sempre stato corretto, a differenza sua con episodi che ci fanno pensare cose diverse. Ma poi lui mi voleva smentire nonostante io lo avessi tutelato e protetto. Passare per bugiardo mi è sembrato esagerato.



Oggi metto un velo pietoso su questa situazione, devo andare avanti ed essere intelligente ed esempio per i miei figli e per gli altri. Se succedono di nuovo cose simili dobbiamo essere superiori»



