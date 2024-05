Voci dal Forum: Per chi ama il Napoli...

Cronaca 26 Maggio 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli è matematicamente, dopo la partita odierna con il Lecce, fuori dall'Europa. Giusto che sia così!





Cronaca26 Maggio 2024Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli è matematicamente, dopo la partita odierna con il Lecce, fuori dall'Europa. Giusto che sia così! Finalmente è finita quest'annata balorda. Finisce in un mare di polemiche, insulti e fischi. Non c'è niente di cui meravigliarsi, perché è la logica conseguenza di una gestione insensata, di un delirio d'onnipotenza, che non ha motivo di esistere, e che tutt'ora continua, putroppo. Per quanto mi riguarda, lo scatafascio è iniziato con quell'assurda festa dello scudetto, fra le altre cose pagata dalla regione, che fu la festa del ridicolo duce che è alla presidenza, che in precedenza aveva vietato il giro in città a bus scoperto dei calciatori. Non ha mai, neanche una volta, onorato le leggende del Napoli, quelli che vinsero il primo e indimenticabile scudetto...mai. Vorrebbe gli onori tutti per lui, ma gli oneri agli altri. Non li avrà mai gli onori, per quel che valgono, li avrà solo dai lecchini di cui ama circondarsi.

Gli errori sono proseguiti a iosa, specialmente nello spogliatoio, e sempre ed esclusivamente per colpa sua, perché oltre a non riconoscere nessun premio per lo scudetto, ha diviso lo spogliatoio in figli e figliastri, elevandolo a luogo dei suoi deliranti sfoghi. Dopo la giusta, a mio modo di vedere, cacciata di Garcia, gli errori più grandi e fatali, soprattutto per lui, sono stati Mazzarri e Calzona. Perché loro? Per risparmiare. Invece ci ha rimesso, e tanto. Non ha investito un soldo per sostituire Kim. I soldi per Natan e Cajuste provengono dalla vendita di Lozano. Non ha investito niente in inverno. L'acquisto di Ngonge è dovuto alla vendita di Elmas. Potrei continuare, ma mi fermo per carità di patria. Lascio osservare che ad oggi, 26 maggio, non si sa chi è l'allenatore, né è stato fatto un acquisto. Il suo risparmio gli è costata una perdita secca di oltre 250 milioni(mondiale per club, champions, incassi). 250 a mettere e 250 a togliere fanno 500. In più, pare che abbia rifiutato per la cessione del Napoli, lo dà per certo Zazzaroni, un miliardo di euro dagli arabi. Pazzesco! Qualcuno è ancora convinto che sia un grande imprenditore? Costui, vedi anche i deliri al Senato e per il centro sportivo e stadio a Bagnoli, non c'è più con la testa. Gli anni avanzano e cominciano a essere tanti. Ha bisogno di cure, e pure urgenti.

Il Napoli è matematicamente, dopo la partita odierna con il Lecce, fuori dall'Europa. Giusto che sia così! Qualcuno temeva il biscotto fra Atalanta e Torino. Quel qualcuno non conosce la serietà dei bergamaschi, io che ci ho fatto il militare sì. Gente seria, come Meret. Il Napoli è fuori dall'Europa per sua stessa mano.

Prima di chiudere, almeno per oggi, un consiglio a chi ama veramente, ma veramente il Napoli. Chiunque sarà l'allenatore, non lasciatevi ingannare. Non fate abbonamenti allo stadio, o alla TV; non comprate biglietti per lo stadio; non comprate nessun prodotto dell'attuale società; fate che, almeno fino a quando ci sarà questa presidenza, lo stadio sia terra di nessuno. In estate nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro nessuno, dico nessuno ci vada. Chi ci andrà non ana il Napoli ed è un c......e! Si dovrebbe capire facilmente.



P.S. Caro Di Lorenzo, ti vogliamo bene, ma non tirarla troppo per le lunghe. Se proprio vuoi andare, va' pure, ma non raccontare stronzate. Ricordati che sei un privilegiato e ogni anno porti a casa sei miliardi delle vecchie lire. Non aggiungo altro e ti lascio immaginare il prosieguo. Ti dico solo che viviamo momenti difficili: povertà in spaventoso aumento; la maggioranza che non arriva a fine mese; molti che, non avendo soldi, rinunciano a curarsi; giovani laureati, molto, ma molto più utili di giovanotti che in mutande rincorrono e calciano una palla, costretti ad emigrare; Dio non voglia, ma incombe anche il pericolo di una terza guerra mondiale, e via di questo passo. E tu parli di ciclo finito, fai l'offeso e bla, bla, bla. Ripeto, va' dove vuoi, ma falla finita. Goditi, come si dice a Napoli, 'a zizzenella finché dura. E nun ne parlamme cchiù!

A chi interessa: Napoli - Lecce 0-0.