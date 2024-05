Meret: "Non mi sono piaciuti i fischi a Di Lorenzo"

Interviste 26 Maggio 2024 Fonte: CalcioNapoli1926



"Ha sempre dato il massimo, ma non sempre i risultati arrivano. È una grande uomo ed un grande calciatore"





Interviste26 Maggio 2024CalcioNapoli1926"Ha sempre dato il massimo, ma non sempre i risultati arrivano. È una grande uomo ed un grande calciatore" Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sfida pareggiata col Lecce: "Stagione non positiva. Siamo riusciti a fare la gara oggi, abbiamo rischiato meno del solito, ma abbiamo sbagliato neanche fase realizzativa. Siamo dispiaciuti e delusi, ma guardiamo avanti e rialziamoci. Ci aspetta una stagione in cui dobbiamo far meglio".



Sui fischi a Di Lorenzo: "Non mi sono piaciuti, ma è stato il contesto. Non merita il capitano questi fischi come noi, la stagione è stata negativa, ma è stato il capitano dello scudetto. Ha sempre dato il massimo, ma non sempre i risultati arrivano. È una grande uomo ed un grande calciatore".



Sul mancato tributo a Zielinski: "Dispiace perdere un giocatore come Piotr con la sua qualità. È un bravissimo ragazzo, meritava un finale diverso. Non possiamo farci nulla, in bocca al lupo per il futuro. Osimhen invece non ci ha detto nulla, vedremo il suo futuro".



Sull'Europeo:"Ci aspetta una grande avventura, speriamo di rendere felice gli italiani"



Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sfida pareggiata col Lecce: "Stagione non positiva. Siamo riusciti a fare la gara oggi, abbiamo rischiato meno del solito, ma abbiamo sbagliato neanche fase realizzativa. Siamo dispiaciuti e delusi, ma guardiamo avanti e rialziamoci. Ci aspetta una stagione in cui dobbiamo far meglio".Sui fischi a Di Lorenzo: "Non mi sono piaciuti, ma è stato il contesto. Non merita il capitano questi fischi come noi, la stagione è stata negativa, ma è stato il capitano dello scudetto. Ha sempre dato il massimo, ma non sempre i risultati arrivano. È una grande uomo ed un grande calciatore".Sul mancato tributo a Zielinski: "Dispiace perdere un giocatore come Piotr con la sua qualità. È un bravissimo ragazzo, meritava un finale diverso. Non possiamo farci nulla, in bocca al lupo per il futuro. Osimhen invece non ci ha detto nulla, vedremo il suo futuro".Sull'Europeo:"Ci aspetta una grande avventura, speriamo di rendere felice gli italiani"