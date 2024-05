Gotti: "Potevamo fare molto più male"

Interviste 26 Maggio 2024 Fonte: TMW



Luca Gotti chiude il campionato con un pareggio sul campo del Napoli. Il tecnico del Lecce è atteso in conferenza stampa per commentare lo 0-0 del Maradona.



Un parere sul Napoli. "Posso dire solo le cose che vedo in tv e studiando la squadra da fuori, è come una persona che vede un iceberg. Nel primo tempo il Napoli è partito forte poi ci ha concesso spazio che non abbiamo saputo sfruttare. A fine primo tempo ero molto arrabbiato perché potevamo fare molto più male. Se abbiamo un merito è di aver retto l'urto per tutta la partita. Gli abbiamo sempre dato fastidio, abbiamo avuto sempre quella vitalità per andare a prendere spazi e fare male".