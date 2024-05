Napoli-Lecce: i precedenti

Cronaca25 Maggio 2024Il Mio NapoliLe due squadre si sono affrontate 22 volte in Serie A Napoli-Lecce, sfida valevole per la 38esima giornata di Serie A, nonché l'ultima di campionato, si disputerà domenica alle ore 18:00 allo stadio Maradona. La squadra azzurra deve cercare di ottenere il massimo sia per concludere il campionato in maniera dignitosa davanti al proprio pubblico, che per cercare di coltivare l'ultima speranza di centrare la qualificazione in Conference League; i pugliesi, invece, hanno centrato la salvezza e potranno disputare questa partita con serenità e tranquillità, ma con l'ambizione di voler concludere allo stesso tempo il campionato con una grande prestazione.



Le statistiche di Betsson rese note dal sito ufficiale del club partenopeo evidenziano il bilancio tra i precedenti dalle due squadre: 7 vittorie e 3 pareggi per gli azzurri, e 2 e 3, rispettivamente, per i pugliesi. L'ultima gloria per il Napoli allo stadio Maradona risale alla stagione 2011/2012, mentre la più recente è del Lecce, aggiudicata nel 2019/2020. I gol fatti dagli azzurri nel corso di queste sfide sono stati ben 27, con una media di 2.2 a partita, rispetto ai 16 e alla media di 1.3 realizzati dai pugliesi.