A Firenze si è evitata, almeno, un'altra sconfitta e si è vista una squadra un po' viva. Niente di speciale, per carità, ma già vedere determinati elementi correre e non trascinarsi, è stato non dico un bel vedere, ma qualcosa di dignitoso certamente. Nelle precedenti partite, ho avuto l'impressione che, soprattutto Anguissa, volesse rivolgersi alla panchina per un caffè e magari anche qualche giornale. Roba da matti! Oggi ha fatto un pochino meglio, ma niente di che. La porta, ovviamente, non è rimasta inviolata, rimanendo trafitta per due volte. Nella città dei sapientoni e degli espertoni di calcio si dirà, già lo immagino, che è colpa di Meret. Vi dico subito che su entrambi i gol Meret non poteva nulla. Sulla punizione battuta da Biragni, non c'era assolutamente nulla da fare; sul gol di Nzola, pallone gentilmente offerto da quel gran mago di Politano, era nettamente coperto.

Breve sintesi della partita. Calzona propone Mazzocchi al posto di Di Lorenzo, che deve ricaricare le batterie urgentemente e Simeone al posto di Osimhen, che è in partenza, almeno si spera. Si parte e il Napoli va in vantaggio all'8° con Rrahmani, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di testa batte il portiere avversario. Il Napoli sembra essere in totale controllo, ma sul finire del tempo in tre minuti passa addirittura in svantaggio. Il primo gol, quello del pareggio viola, lo confeziona l'arbitro. Al 39° non fischia un netto fallo di Dodo su Kvara e lascia proseguire. Sugli sviluppi dell'azione, nei pressi dell'area, Lobo involontariamente tocca la palla col bracco. Fischio dell'arbitro prontissimo e meticoloso nel far rispettare la distanza alla barriera. A mio modo vedere, ben oltre gli undici metri. Tiro di Biragni, parabola perfetta e Meret pietrificato. Passano tre minuti e i viola vanno in vantaggio. Stramaledetta costruzione dal basso, palla regalata da Politano a Nzola e viola in vantaggio.Il primo tempo si chiude con i viola in vantaggio. Al 57° Kvara, con una magia su punizione, riporta il Napoli al pareggio e pareggio sarà fino alla fine.

Fiorentina - Napoli 2-2.

Ieri c'è stato l'ennesima conferenza(?) di ADL, meglio conosciuto come Bocca di rosa. L'ennesimo delirio di quest' individuo che si crede chissà chi, mentre non è nessuno, uno squallido opportunista semplicemente. Ora ha cambiato la sua strategia, visione sullo stadio da costruire, perché si è accorto che Bagnoli soffre di bradisismo. Ridicolo e penoso! Offende il sindaco Manfredi a più non posso, poi dice che spera di incontrarlo perché ora punta al Maradona. Non dice, come suo solito, se ha un progetto e quanto vuole investire per il Maradona. Fa bene il Consigliere Nino Simeone a ricordarglielo e a richiamarlo al rispetto delle Istituzioni, nello specifico, il Sindaco. Siamo tutti Nino Simeone, che non gliela dà vinta a quest'individuo di una sola filosofia: "Botte piena e moglie ubriaca!"

Per quanto mi riguarda, mi accontenterei di ripartire anche dalla B, o addirittura dalla C pur di non vedere più Bocca di rosa alla presidenza del mio/nostro amato Napoli. È tutto!