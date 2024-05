Italiano: "Pari giusto per quello che si è visto"

Interviste 17 Maggio 2024 Fonte: Mediaset



Interviste17 Maggio 2024Mediaset"Ala fine ci va bene perché teniamo il Napoli dietro e aspettiamo gli altri" La Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Napoli di Francesco Calzona si dividono la posta in palio al Franchi nell'anticipo della 37esima giornata di Serie A. Un pareggio che mantiene la Viola avanti per la qualificazione in Europa, col tecnico dei toscani che sorride: "Il pareggio è un risultato giusto per quello che si è visto, alla fine ci prendiamo il pari perché teniamo il Napoli dietro e aspettiamo gli altri. Abbiamo due turni in più per poter guardare e gestire, vogliamo l'ottavo posto che per ora è il nostro obiettivo". Calzona invece striglia i suoi: "Oggi la squadra mi è piaciuta per 30', poi ci siamo disuniti dopo il pareggio e preso il secondo gol. Poi abbiamo alzato il baricentro e avuto occasioni, non abbiamo vinto e il nostro problema è questa condanna a dover vincere. Andiamo avanti".



Intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha sottolineato: "Siamo arrivati stanchi negli ultimi minuti, non siamo riusciti a tenere la palla e abbiamo rischiato. Tutti avevamo il sogno di arrivare in finale e proveremo a fare meglio dell'anno scorso. Mi auguro si possa concludere con una ciliegina, ma abbiamo ancora da preparare Cagliari e poi prepareremo l'Olympiakos. I greci si chiudono e ripartono bene, dobbiamo curare al meglio la partita per non prestargli il fianco. Ogni errore può costare caro. Oggi abbiamo forzato mettendo in pericolo il risultato. La panchina della Fiorentina è piena e ricca di responsabilità, ti spinge sempre a dare il massimo per vincere ogni partita ed è un privilegio. Futuro? La concentrazione è sul Cagliari, Olympiakos e Atalanta, poi tireremo le somme di questi tre anni. Gol di Biraghi? Gli devo una cena, avevamo scommesso sul gol su punizione che ancora non aveva fatto. Sarebbe stato un peccato chiudere la stagione senza uno".



