Fiorentina-Napoli: i precedenti



Nelle ultime quattordici sfide al "Franchi", dove il Napoli ha perso una sola volta





I precedenti in terra toscana storicamente sorridono ai padroni di casa che fin qui hanno raccolto 35 vittorie, 19 pareggi e 19 sconfitte. Va diversamente però nelle ultime quattordici sfide al "Franchi", dove il Napoli ha perso una sola volta, quella che più contava e famosa di tutte. L'ormai celebre partita dello "scudetto perso in albergo"dell'aprile 2018. 3-0 con tripletta di Simeone. Per il resto solo risultati utili agli azzurri. L'anno scorso (o forse sarebbe più corretto dire due anni fa) finì con uno 0-0 che lasciava ad inizio stagione che lasciava presagire problemi in un'annata che da lì a poco sarebbe diventata trionfale. La vittoria più recente è lo 0-2 del maggio 2022, anche in quell'occasione era la penultima giornata. Pirotecnico il 3-4, della prima giornata del campionato 2019/20 nell'agosto 2019.