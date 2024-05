Osimhen salterà la trasferta a Firenze

Cronaca16 Maggio 2024Corriere dello SportL'ex Lille non è salito sul pullman insieme alla squadra ed è rimasto a Castel Volturno Brutte notizie per il Napoli: Osimhen non ce la fa e salta la partita in trasferta contro la Fiorentina. L'attaccante aveva accusato un affaticamente muscolare dopo la partita contro il Bologna. Problema che è rimasto in settimana, tant'è che fino alla vigilia della partenza della squadra, Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato.



Napoli in emergenza: non solo Osimhen ai box

L'ex Lille non è salito sul pullman insieme alla squadra ed è rimasto a Castel Volturno. Quello che scenderà in campo contro la Fiorentina sarà un Napoli in emergenza dato che Osimhen non è l'unico ai box. A lui si è aggiunto Gollini in mattinata e rimangono fuori anche Mario Rui e Zielinski. Al posto di Osimhen, il riferimento centrale dell'attacco degli azzurri dovrebbe essere l'ex della partita Simeone.