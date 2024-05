Voci dal Forum: #ADLout

Cronaca 11 Maggio 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Se si continua a dare danaro a Bocca di rosa per essere insultati e presi in giro, è giusto che si viva e si continui a vivere questo disastro





Cronaca11 Maggio 2024Forum SoloNapoli - DarioSe si continua a dare danaro a Bocca di rosa per essere insultati e presi in giro, è giusto che si viva e si continui a vivere questo disastro Premessa più o meno lunga. Per questo disastro, film horror che si vive, si danno colpe ai giocatori, a Bocca di rosa, al preparatore atletico iniziale e a quanti altri, ma ha colpe anche e soprattutto il pubblico. Perché? Perchè se si riempiono gli spalti contro il Bologna, se si affollano i botteghini per quella porcheria, insomma se si continua a dare danaro a Bocca di rosa per essere insultati e presi in giro, è giusto che si viva e si continui a vivere questo disastro. In più, se si parte con in formazione titolare Juan Jesus, Rrahmani, Politano e per quest'ultimo, giocatore appena discreto, si sacrifica Lozano, è normale che si vada incontro alla debacle. Per chiudere, se incassi una montagna di solti, talmente tanti da mettere in avanzo oltre 150 miloni e non fai campagna acquisti, cosa pretendi? Il gruzzolo con la vendita di Osimhen è destinato a superare i 250 milioni. Vediamo ora Bocca di rosa cosa si inventa per non spendere. Il primo grande affare del Napoli sarebbe quello di liberarsi da questa dittatura, da Bocca di rosa, naturalmente di rosa per gli avversari. Per la dignità di Napoli e del Napoli il seguente hashtag:#ADLOUT

La partita. Poca roba e non tanta voglia di raccontare. Proviamo. Nei primi dieci minuti il Napoli incassa due gol. A parte il fatto che, non si sa per quale ragione, a Napoli è sempre colpa di Meret, ormai la cosa è diventata una barzelletta, quando si prendono gol, proviamo ad analizzare criticamente. Sul primo gol, Di Lorenzo, questo Di Lorenzo, si fa beffare e sovrastare da Ndoje, che non aveva mai segnato. Sul secondo gol, la palla in area andava verso il vanesio Anguissa, che era intento, però, ad aggiustarsi la capigliature e a bere il caffè. Il Bologna puniva questa disattenzione con il secondo gol. A metà del tempo o quasi, Osi si guadagna un rigore. Potrebbe cambiare l'inerzia della gara. Chi va a batterlo? Politano. No, ma si può? Batte nello stesso modo in cui battè l'anno scorso a Milano contro il Milan. L'anno scorso fu fortunato e la palla passò sotto il corpo di Maignan, che si disperò per una settimana. Oggi Ravaglia gliel'ha preso quel pallone, mentre si fumava una sigaretta. Non oso immaginare cosa sarebbe successo l'anno scorso se Maignan fosse stato meno sfortunato. Il Napoli, probabilmente, avrebbe scritto e raccontato tutt'altra storia.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Bologna 0-2,

Dico subito che, con questi guai, ancora non si sa chi sarà l'allenatore e, di conseguenza, nessun acquisto. Peggio dell'anno scorso. L'Inter, tanto per fare un esempio, ha già definito il tutto fra gennaio e febbraio, ma lì non hanno Bocca di rosa, non hanno chiacchiere in quantità industriale.

Per il Napoli del futuro, la prima operazione sarebbe l'hashtag #ADLout. Mi rendo conto che è difficile per il momento, ma intanto si cominci. Per la rosa, sono necessari due centrali di valore e un terzino sinistro. A centrocampo un mediano incontrista, come minimo. In attacco, al posto del partente Osimhen, vedrei Seko del Lipsia.

La spina dorsale della squadra, a mio modo di vedere deve essere composta da: Meret, Di Lorenzo, Lobo, Cajuste, Ngonge e Kvara. Via subito, Juan Jesus, Mario Rui, Politano, Simeone,Natan e tutti gli altri prestiti, anche se, con prezzo favorevole, insisterei per Traorè, perché ricordo ancora con interesse quello di Sassuolo. È tutto! Non dimenticate: #ADLOUT