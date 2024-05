Ravaglia: "Aspettiamo per festeggiare"

Interviste 11 Maggio 2024 Fonte: TMW



"In questa stagione chi è stato chiamato a giocare si è sempre fatto trovare pronto, non solo io"





Interviste11 Maggio 2024TMW"In questa stagione chi è stato chiamato a giocare si è sempre fatto trovare pronto, non solo io" Le parole di Federico Ravaglia ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta contro il Napoli al Maradona: “Una vittoria importante: sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma era importante fare i tre punti per continuare a inseguire il nostro sogno. Ora siamo contentissimi, ma aspettiamo per poter festeggiare. In questa stagione chi è stato chiamato a giocare si è sempre fatto trovare pronto, non solo io, chiunque, ha sempre dato il cento per cento.



Siamo un gruppo fantastico in cui ciascuno fa il massimo tutti i giorni, dall'allenamento alla partita. Difficoltà ne abbiamo avute in stagione, penso al periodo di fine dicembre, alla sconfitta di Udine cui è seguita una serie di gare senza vittoria. Oggi ai ragazzi ho detto che una grande squadra si vede nei momenti di difficoltà”.



Le parole di Federico Ravaglia ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta contro il Napoli al Maradona: “Una vittoria importante: sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma era importante fare i tre punti per continuare a inseguire il nostro sogno. Ora siamo contentissimi, ma aspettiamo per poter festeggiare. In questa stagione chi è stato chiamato a giocare si è sempre fatto trovare pronto, non solo io, chiunque, ha sempre dato il cento per cento.Siamo un gruppo fantastico in cui ciascuno fa il massimo tutti i giorni, dall'allenamento alla partita. Difficoltà ne abbiamo avute in stagione, penso al periodo di fine dicembre, alla sconfitta di Udine cui è seguita una serie di gare senza vittoria. Oggi ai ragazzi ho detto che una grande squadra si vede nei momenti di difficoltà”.