Disastro senza fine

Cronaca 11 Maggio 2024 Fonte: web



Al Bologna basta un quarto d'ora per sbarazzarsi di un Napoli mai convincente che fallisce anche un rigore con Politano





Cronaca11 Maggio 2024webAl Bologna basta un quarto d'ora per sbarazzarsi di un Napoli mai convincente che fallisce anche un rigore con Politano Basta meno di un quarto d'ora al Bologna per battere bandiera corsara al Maradona e mortificare un derelitto Napoli che continua a prendere gol, non vince una partita a Fuorigrotta da oltre due mesi e può dire definitivamente addio all'Europa League, con la Conference che a questo punto diventa difficilissima. Cronaca di una stagione disastrosa nell'arco di 12 minuti. Se a questo si aggiunge anche il rigore fallito da Politano che almeno avrebbe potuto riaprire la partita il quadro è completo.



Calzona va a lezioni di calcio da Thiago Motta che incarta il suo collega, gioca tra le linee e sfrutta tutti i punti deboli degli azzurri.

Soprattutto quelli nel gioco aereo e sulle palle inattive. Nel primo tempo la sblocca Ndoye e poco dopo raddoppia Posh, entrambi al primo gol in A quest'anno. Il Napoli non c'è, è alle corde il movimento senza palla è merce rara, la difesa gioca alle belle statuine e ci si affida soltanto a qualche spunto dei singoli. Ma neppure Kvara e Osimhen sono sufficienti se il giocattolo si è rotto.



Il nigeriano si procurra anche il penalty che potrebbe riaccendere l'entusiasmo, ma Politano si fa ipnotizzare da Ravaglia. A poco servono anche i tentativi di Olivera e Lobotka prima dell'intervallo. Il Napoli scende negli spogliatoi subissato dai fischi e torna in campo con le curve che contestano ferocemente la squadra. Gli azzurri provano almeno ad alzare il baricentro, ma senza grossi sussulti.



Insomma il solito sterile possesso palla che stavolta non è neppure cospicuo. Anzi. Sono i felsinei che sfiorano il tris con il solito Zirkzee (bravo Meret). Peccato per Osimhen, lanciato da Ngonge (subentrato a Politano), che di destro trova la punta del guantone di Ravaglia. Il finale è la fotografia della confusione che regna in casa Napoli. Calzona lancia tutto il potenziale offensivo che si ritrova a disposizione, ma il risultato non cambia. Game over al Maradona.



