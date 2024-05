Thiago Motta, ecco perché rifiutò Napoli

Cronaca11 Maggio 2024Corriere dello SportPurtroppo De Laurentiis incontrò Thiago in un periodo di confusione. In piena euforia scudetto C'è stato un tempo, appena un'estate fa, in cui Thiago Motta fu vicinissimo al Napoli, salvo poi entrare in allarme per una frase di De Laurentiis, che lo spinse a tornare sui suoi passi e a restare al Bologna.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Lo sliding doors della stagione del Napoli risale a quasi un anno fa. Quando Aurelio De Laurentiis aveva individuato in Thiago Motta uno dei possibili successori di Luciano Spalletti. Col senno di poi, sarebbe stato un colpo da maestro (...) Purtroppo De Laurentiis incontrò Thiago in un periodo di confusione. In piena euforia scudetto. Aveva smarrito la razionalità che da sempre lo ha contraddistinto. L'italo-brasiliano era un pallino di Cristiano Giuntoli che infatti vorrebbe portarlo alla Juventus. Tra rumors e leggenda, l'incontro tra Thiago e Aurelio andò maluccio. Pare che alla domanda dell'allenatore su chi sarebbe stato il direttore sportivo del club, il presidentissimo gli avrebbe risposto: «Io non ti basto?». Fu una folgorazione per il tecnico che in quel momento decise che Napoli sarebbe stato un rischio troppo elevato per la sua carriera. Meglio la provinciale Bologna. I fatti gli hanno dato ampiamente ragione. In Emilia ha costruito il suo capolavoro. Ha giocato il calcio più bello della Serie A. E si è reso protagonista di un'impresa su cui in pochissimi a inizio stagione avrebbero scommesso".



