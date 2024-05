Napoli-Bologna: i precedenti

Cronaca 10 Maggio 2024 Fonte: Web Napoli



Nei 65 confronti che si sono giocati in casa degli azzurri, gli ospiti hanno prevalso in 10 occasioni





Cronaca10 Maggio 2024Web NapoliNei 65 confronti che si sono giocati in casa degli azzurri, gli ospiti hanno prevalso in 10 occasioni Napoli-Bologna, precedenti in A ci dicono che gli azzurri sono in vantaggio negli scontri diretti sui bolognesi in casa propria. Nello specifico sarà il confronto numero 130 in generale e la 65esima edizione a Napoli.

Napoli-Bologna, nei 64 recedenti in A abbiamo:



31 vittorie del Napoli;

23 pareggi;

10 successi del Bologna.



Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro il Bologna in Serie A:

16 ottobre 2022 – Napoli vs Bologna 3-2

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro il Bologna in Serie A

16 gennaio 2012 – Napoli vs Bologna 1-1

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Bologna in Serie A

1 dicembre 2019 – Napoli vs Bologna 1-2