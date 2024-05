HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Il Napoli in ritiro a Dimaro dall'11 al 21 luglio

Cronaca 29 Aprile 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Seconda parte in Abruzzo, a Castel di Sangro, come d'abitudine ormai da diversi anni





Cronaca29 Aprile 2024Corriere dello SportSeconda parte in Abruzzo, a Castel di Sangro, come d'abitudine ormai da diversi anni Il Napoli svolgerà la prima parte del prossimo ritiro a Dimaro Folgarida dall'11 al 21 luglio. Accordo triennale. comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, l'assessore al Turismo e Sport del Trentino, il Ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il presidente dell'Apt Val di Sole Luciano Rizzi e il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni.



Il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato sul sito ufficiale: “Il ritiro in Trentino, nella splendida cornice della Val di Sole rappresenta ormai una tappa fondamentale e imprescindibile dell'inizio della stagione azzurra. Siamo felici che questo connubio si rinnovi, a conferma del forte legame, ormai consolidato nel tempo, che esiste tra il Club azzurro e Dimaro-Folgarida. La Val di Sole è l'ideale per la preparazione di una squadra di calcio e allo stesso tempo offre il massimo comfort per tutti i tifosi che ogni anno, in numero sempre più crescente, accompagnano questa prima tappa della stagione”.



Prima parte di ritiro a Dimaro, dunque, e seconda parte in Abruzzo, a Castel di Sangro, come d'abitudine ormai da diversi anni per la squadra azzurra, reduce dal pari al Maradona contro la Roma.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits