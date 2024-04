Voci dal Forum: L'impegno



Cronaca 28 Aprile 2024



Tutti raggiungono la sufficienza e qualcuno va anche oltre, ma il Napoli ha urgentemente bisogno di un tecnico





Era questo, niente di particolare, che si chiedeva: l'impegno, e c'è stato. Non si è vinto, perché non sempre si può vincere, ma questo ha un'importanza relativa. L'importante è uscire dal campo con la coscienza a posto e la maglia sporca e sudata. I mugugni, le gelosie, i pettegolezzi, le chiacchiere bisogna lasciarli ai falliti, a chi vive di questo. Uno che ha avuto un dono da Dio, come l'avete avuto voi, e che può consentirsi una vita che altri sognano, non può vivere di quelle cose di cui prima. Quelle cose, ripeto, appartengono in esclusiva ai falliti, ovvero a chi è in perenne stato di insoddisfazione e gode, poveraccio, nel veder soffrire gli altri. Io mi rendo conto che con l'attuale presidente e la sua puerile concezione societaria è difficile convivere, na voi siete responsabili di onorare al meglio città e tifoseria, che vi hanno fatti ricchi e famosi. È necessario, quindi, che ricordiate che il gioco che voi praticate è di squadra e che ogni componente, anche chi siede in panchina e in tribuna, ha la sua importanza. Non sono chiacchiere, ma la pura e semplice verità! Tutto qui! Oggi avete giocato da squadra. Non avete vinto, ma avete dato tutto per farlo, e si è visto. Nessuno avanza critiche, ma fioccano solo applausi. Sarà per un'altra volta. Sottolineo, però, che se aveste giocato così in precedenza, oggi probabilmente, molto probabilmente l'Inter non starebbe festeggiando il suo ventesimo scudetto. Pazienza! E, ricordate, la tifoseria sa perfettamente di chi è la colpa di quest'annata disgraziata.

La partita. Oggi al Maradona era di scena la Roma. Calzona riporta Rrahmani al centro della difesa, si affida a Olivera a sinistra e a Cajuste a centrocampo. Per tutto il primo tempo c'è una sola squadra in campo ed è il Napoli. Gli azzurri hanno il torto di sciupare tantoù troppo. Nel secondo tempo Roma più tonica, ma niente di eccezionale. Il Napoli continua a sprecare in contropiede. Al 60° la Roma va inopinatamente in vantaggio per un presunto fallo di J2. Secondo me, il fallo è inesistente, ma la VAR convalida il rigore. Il Napoli reagisce e al 64° l'acchiappa subito con Olivera. Le squadre, a questo punto, vogliono entrambe vincere, ma è Narakvara, oggi ispirato, a procurarsi un rigore, trasformato da Osi. La Roma accusa il colpo, ma iniziano i colpi di genio di Calzona, assolutamente inadatto a guidare una squadra della portata del Napoli.All'81° fuori Marakvara e dentro Raspadori. La Roma ringrazia. A cinque minuti dal termine corner per la Roma. Il gran genio che siede in panchina richiama Traorè che era subentrato venti minuti prima a Cajuste. Il ragazzo non la prende bene, e giustamente. Entra Ostigard. Sugli sviluppi del calcio d'angolo la Roma pareggia, e non aggiungo altro.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Roma 2-2.

Tutti raggiungono la sufficienza e qualcuno va anche oltre, ma il Napoli ha urgentemente bisogno di un tecnico. Servirebbe uno con tanta personalità e che tenesse a bada quella calamita di guai, che è il sultano. Gli consiglio vi vendere, e subito. Ciò che ha detto Montezine corrisponde al vero: Al Thani è intenzionato a rilevare il Napoli. Verissimo. Punto.

Tornando al tecnico, non credo che prenda Conte. Il sultano vuole prendere e insiste per Conte, quando che non c'è disponibilità da parte del salentino. Ora che c'è disponibilità, si dilegua. Sulta', fatte accatta' a chi nu te sape!