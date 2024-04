Meret: "Avremmo meritato di più"

"Siamo contenti dei complimenti del Presidente De Laurentiis a fine gara, la squadra ha dato tutto in campo"





"Ci dispiace molto per il gol subìto nel finale, siamo veramente amareggiati perchè avremmo meritato di più". Alex Meret parla al termine del pareggio del Napoli con la Roma.



"Siamo riusciti a ribaltare la partita, dopo che avevamo comunque avuto il predominio nel primo tempo. Purtroppo non abbiamo concretizzato molto rispetto alla qualtità di occasioni create"



"Quest'anno è davvero diverso dalla scorsa stagione, paghiamo a caro prezzo gli errori, però devo dire che l'impegno della squadra è stato sempre massimo"



"Siamo contenti dei complimenti del Presidente De Laurentiis a fine gara, anche perchè la squadra ha dato tutto in campo"



"Adesso dobbiamo chiudere al meglio questo campionato e poi pensare al futuro. personalmente io ci metto sempre il 200 per 100 con questa maglia che spero di meritare ripagando la fiducia del tecnico e della Società"



