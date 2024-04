Napoli-Roma: i precedenti

Cronaca 27 Aprile 2024 Fonte: 90min



In terra campana 40 vittorie degli azzurri, 23 pareggi e 19 successi giallorossi





Cronaca27 Aprile 202490minIn terra campana 40 vittorie degli azzurri, 23 pareggi e 19 successi giallorossi I precedenti in terra campana vedono i padroni di casa avanti con 40 vittorie, 23 pareggi e 19 successi giallorossi. Gli azzurri sono imbattuti da cinque anni, nel parziale sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi. Amaro comunque quello dell'aprile 2022 (1-1), l'ultima volta che queste due squadre si sono incrociate ad aprile, era il giorno di Pasquetta. Il pari di El Shaarawy arrivò nel finale e fu addio al sogno scudetto. Traguardo raggiunto dodici mesi dopo, grazie anche ad una strepitosa vittoria sui giallorossi. La vittoria più recente, infatti, è quella dello scorso campionato, terminata 2-1 con le reti di Osimhen e Simeone nel finale. Al di là del punteggio, fu il modo in cui gli uomini di Spalletti vinsero, contro una Roma indomita che probabilmente non avrebbe perso con nessun altra sfidante. Altra gioia è quella datata novembre 2020. Terminò con un sontuoso 4-0 nel ricordo di Maradona suo primo compleanno senza il D10S. Peccato che si giocasse a porte chiuse a causa del Covid. Il successo giallorosso più recente, invece, resta quello del 2018: 2-4 e anche in quel caso il KO della banda Sarri fu significativo in ottica scudetto con la Juve che effettuò il sorpasso in vetta.