Napoli-Roma: le probabili formazioni



Cronaca 27 Aprile 2024 Fonte: Today Sport



Calzona può contare sull'intera rosa ad eccezione di Zielinski





Derby del Sud nella 34esima giornata di Serie A. Il Napoli ospita la Roma al Maradona, con Calzona che cerca il riscatto dopo la sconfitta nella spedizione toscana contro l'Empoli. Roma in estasi dato il successo a Udine nel recupero della 32ª giornata. Se l'obiettivo dei giallorossi è blindare il quinto posto, quello dei campani è rimanere in corsa nel treno Europa e non avere rimpianti a fine stagione. Di seguito le possibili scelte dei due allenatori, i ballottaggi e gli indisponibili.



La probabile formazione del Napoli contro la Roma

Calzona può contare sull'intera rosa ad eccezione di Zielinski, fermato da una lesione di basso grado alla gamba sinistra. Il polacco sarà sostituito probabilmente da Traoré. In difesa si rivede la coppia centrale formata da Rrahmani e Juan Jesus, mentre per la corsia mancina è ballottaggio tra Mario Rui e Mazzocchi, con il primo in leggero vantaggio. In attacco spazio sempre al tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.



I ballottaggi

Mario Rui - Mazzocchi: 60%-40%



Infortunati nel Napoli

Zielinski - Lesione di basso grado alla gamba sinistra



Squalificati nel Napoli

Nessun calciatore assente per squalifica.



La probabile formazione della Roma contro il Napoli

De Rossi deve rinunciare a Llorente e Paredes, squalificati, mentre Smalling e Lukaku difficilmente riusciranno a recuperare dal punto di vista fisico. Il tecnico della Roma si affida a Abraham in attacco e a Huijsen in difesa, in coppia con Mancini. In mezzo al campo Bove completerà il trio con Cristante e Pellegrini. In difesa Karsdorp in vantaggio su Celik.



Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.



I ballottaggi

Nessun ballottaggio in casa Roma.



Infortunati nella Roma

Lukaku - Problema muscolare



Squalificati nella Roma

Paredes (una giornata)

Llorente (una giornata)