Il club azzurro ha reso noto che ha svolto solo terapie per una "lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra"





Zielinski ko. Niente Roma per il centrocampista del Napoli. Il giocatore polacco, destinato a trasferirsi all'Inter a fine stagione, oggi non si è allenato a Castel Volturno. Il club azzurro ha reso noto che ha svolto solo terapie per una "lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra, occorso nell'allenamento di ieri".



Verso Napoli-Roma, Calzona recupera Olivera. Terapie per Gollini

Brutte notizie, dunque, per Francesco Calzona a poche ore dal match contro i giallorossi in programma domani, domenica 28 aprile, con calcio d'inizio alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona (Serie A, trentaquattresima giornata). Di pari passo, l'allenatore degli azzurri ha recuperato Olivera, che si è allenato in gruppo. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Terapie anche per Gollini.