Squadra azzurra in ritiro anticipato a Caserta

Cronaca 25 Aprile 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Se non sarà registrata un'inversione di tendenza netta e immediata, il ritiro diventerà prolungato





Cronaca25 Aprile 2024Corriere dello SportSe non sarà registrata un'inversione di tendenza netta e immediata, il ritiro diventerà prolungato La vigilia di Napoli-Roma comincerà domani a Caserta. Nel ritiro dell'hotel che si staglia all'orizzonte sull'Autostrada del Sole, rintracciato nel bel mezzo di un pienone pazzesco in città e zone limitrofe, per la contemporaneità del lungo ponte che da oggi porterà direttamente al primo maggio. Napoli stracolma, turisti a gogò, aria di festa ovunque a dispetto del clima non esattamente primaverile, ma non certo paragonabile a quella di un anno fa. Soprattutto al centro sportivo di Castel Volturno, ieri avvolto in un mantello di vento gelido. In ogni senso. Calzona, a inizio settimana, ha dettato regole e il primo provvedimento concordato con il presidente: un ritiro lampo, per il momento, che però potrebbe aggiungere anche fulmini e saette se contro la Roma non andrà in scena una reazione degna di questo nome. Il pareggio con il Frosinone e la sconfitta di Empoli, sottolineata da un atteggiamento decisamente morbido e anzi molle per citare le parole dell'allenatore in persona, hanno complicato quasi irrimediabilmente la corsa all'Europa, accendendo l'interruttore delle conseguenze. Per ora contenute: se non sarà registrata un'inversione di tendenza netta e immediata, il ritiro diventerà prolungato.



Napoli al lavoro

Ieri, terzo giorno di una settimana da redde rationem, Calzona e i giocatori hanno lavorato e parlato ancora a lungo. Di calcio, di cose di squadra, e dunque da soli: bisogna preparare una partita delicatissima e serve la concentrazione giusta. E così, dopo un paio di allenamenti focalizzati più che altro sulla parte atletica, sul lavoro fisico, il tecnico e i suoi hanno rispolverato partitine a tema, esercitazioni tecnico-tattiche. Per iniziare a carpire la composizione della formazione che domenica scenderà in campo dal primo minuto per sfidare la Roma, invece, toccherà attendere un altro po': Calzona è stato chiarissimo con la squadra, giocherà chi sta meglio e chi avrà dimostrato l'atteggiamento giusto nel corso degli allenamenti.



Le scelte di Calzona

La certezza è che l'allenatore-ct avrà a disposizione tutti gli uomini della rosa: giusto il tempo di ritrovare in gruppo Olivera, ieri ancora impegnato in una sessione di lavoro personalizzato ma ormai recuperato dall'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime due partite, e poi anche il ventaglio delle scelte diventerà molto ampio. Rispetto all'Empoli, qualcosa cambierà di certo. Soprattuto in difesa: oltre al terzino uruguaiano, infatti, torneranno a disposizione dopo il turno di squalifica anche Rrahmani e Mario Rui. Entrambi seriamente candidati a cominciare dal primo minuto. Calzona, comunque, ha dubbi in tutti i reparti. E una sola certezza: non esistono intoccabili, big compresi.