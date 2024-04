Voci dal Forum: La partita della vergogna



Cronaca 20 Aprile 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Calzona ha dimostrato di essere una mezza tacca e che si stenta a credere che Natan giochi a calcio: un bidone unico





È la resa totale, senza un briciolo d'onore. Qualcosa di assolutamente vergognoso e tremendamente imbarazzante. Un susseguirsi di delusioni, umiliazioni e mortificazioni, iniziate all'indomani di quella ridicola, cafona e squallida festa-scudetto, che poi fu la festa di uno soltanto, ovvero di quel vecchio satrapo che è alla presidenza del nostro, sottolineo nostro, Napoli. Si conclude oggi, si spera, la lunga agonia. Si conclude senza Europa e, aggiungo, giustamente. Questa squadra e questo presidente non meritano palcoscenici europei, ma ben altri. Si ritengano fortunati che il campionato si conclude fra cinque giornate e che abbiano già i punti salvezza, altrimenti altro che Europa. Ad ogni modo, ciò che si raccoglie oggi, è la logica conseguenza della presunzione, arroganza e taccagneria del satrapo di cui sopra. Incassa con lo scudetto e l'Europa una montagna di soldi e non investe un centesimo per rafforzare la squadra pur sapendo, da gennaio dell'anno scorso, d'aver perso Kim. Compra, si fa per dire, scarti e bidoni e continua ad indebolire la squadra, vendendo Lozano ed Elmas e perdendo a zero Zielinski. Ma si può? Nel mercato di gennaio vende Elmas e con parte di quei soldi acquista Ngonge. Arrivano altri ancora, ma tutti prestiti e tutti, dico tutti, inutili. Domanda: ma dove vanno a finire i nostri soldi? In più, si accorge di aver commesso un grosso errore nell'assumere, come allenatore, Garcia. Lo licenzia e continua con gli orrori. Per risparmiare, assume in un primo momento Mazzarri e, in un secondo momento, Calzona: due catastrofi! Tratta Tudor, ma non lo assume. Tudor va alla Lazio e, accetto scommesse, i biancocelesti andranno in champions.

Mi raccomando, cari tifosi, continuate pure con la Roma a fare sold out, continuate a comprare magliette e quant'altro, e continuate con gli abbonamenti. Avete capito o no che, con questo signore alla presidenza, i soldi che versate prendono una sola direzione: le sue tasche. L'avete già fatto ricco, non fatelo straricco.

Oggi il Napoli è stato impegnato ad Empoli con la squadra locale. È stata la partita della vergogna e non merita nessun commento. Dico solo che Calzona ha dimostrato di essere una mezza tacca e che si stenta a credere che Natan giochi a calcio: un bidone unico, ineguagliabile! Ed ora forza, criticoni, con il vostro sport preferito: È colpa di Meret!

Empoli - Napoli 1-0.