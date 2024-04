Empoli-Napoli: i voti agli azzurri

Cronaca 20 Aprile 2024 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta in Toscana





Cronaca20 Aprile 2024CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta in Toscana Meret 6 - Quattro minuti e prende gol, non c'è una porta imbattuta da quattro mesi. Due anni fa ebbe colpe sul gol di Pinamonti, stavolta sono i compagni a sabotarlo.



Di Lorenzo 5 - Cerri lo sovrasta ma non gli è attaccato stretto, il pallone gli passa sopra ed il gol arriva. Niang lo supera al 29' con facilità. Sui contrasti ne vince uno sì e uno no, di tutti i giocatori dello scudetto è quello di cui si nota maggiormente il declino da una stagione all'altra, come se



Ostigard 5 - Chiude su Niang al 25', ma la sua velocità è un rischio forte: ad esempio al 29' è preso in mezzo e Pezzella arriva al cross. Al 35' Cambiaghi ha troppo spazio per ripartire, lui resta fermo immobile e Niang gli fa passare palla sotto le gambe. Nel secondo tempo poco coinvolto, ma il primo incide.



Juan Jesus 5,5 - Non permette a Cerri di prendere posizione all'8', stende Fazzini poco dopo. Al 29' quest'ultimo riesce a colpire di testa. Al 35' Niang lo fa sedere a terra. Natan con i suoi movimenti sbagliati lo trascina nell'incertezza. Poi esce, e non corre problemi nella ripresa: nel recupero evita che Cancellieri vada dritto in porta.



Natan 3 - 28 minuti scarsi con Calzona fino ad oggi, rilanciato titolare forzatamente ed in un ruolo non suo. Saltato con un colpo di testa da Gyasi, e lo lascia anche da solo sul gol. Tutto il resto è deprimente, resta bloccato dietro ed il Napoli gioca a destra. Cambiaghi lo ridicolizza in dribbling e rubandogli palla. E anche Gyasi festeggia il suo utilizzo. Sostituito pietosamente. (Dal 46' Mazzocchi 5,5 - Non è al top fisicamente, ma almeno è un terzino e non si perde quando c'è da superare la linea di metà campo)



Anguissa 5,5 - Per una abbondante mezz'ora non si nota proprio la sua presenza in campo, anche se vince tutti i contrasti che lo riguardano. Lo si vede un po' di può nella ripresa, quando al 65' fa tutto bene e poi preferisce non tirare, dando un pallone lento ad Osimhen. (Dall'89' Simeone SV)



Lobotka 5,5 - Ripulisce qualche pallone, prova a fare il possibile ma attorno a lui c'è la grandine. E qualche lancio lo sbaglia, si compromette con l'errore ma lo si vede



Zielinski 5,5 - Duello tutto polacco con Berezsynski che va a marcarlo anche a metà campo, fatica un pizzico di più ad uscirne. Pezzella lo supera e lui fa fallo. Controllo errato al 60', cerca un tacco di difficile esecuzione. Gli manca la scintilla se non nel finale, con qualche strappo centrale.



Politano 5,5 - Ad un passo dalla sua miglior annata di sempre in Serie A per numero di partecipazioni a rete: prova a mettere Di Lorenzo in buona posizione al 18', un tiro al 50' e una ammonizione procurata poco dopo. Non manca lo sforzo. (Dal 72' Ngonge SV)



Osimhen 5 - Unico baluardo contro Luperto e Walukiewicz, si coordina alla mezz'ora con una conclusione bella da vedere ma mica potente. Nella ripresa allunga la falcata con un giallo per Berezsynski ed un uno-due che Anguissa sprecherà. Caprile lo anticipa in uscita, all'85' crolla pure lui scivolando in area mentre gli arriva la palla.



Kvaratskhelia 5 - L'unico giocatore ad aver tentato almeno 100 tiri in questo campionato, nonché quello che ha giocato più palloni all'interno dell'area di rigore avversaria (187). Zero tiri nello specchio, uno deviato, un dribbling riuscito su quattro. Si accentra pur di poter fare qualcosa, perchè se Natan gli detta il passaggio la butta fuori. Caprile alza sulla traversa un sinistro dopo essersi liberato. (Dal 72' Raspadori SV)



Calzona 5 - Chiede di difendere di squadra, il Napoli prende gol alla prima azione. Di fronte a cose del genere, cosa pensare? L'Empoli non regala spazi, nega la profondità, gioca da squadra e questa cosa l'avrà pur invidiata. Un pizzico d'orgoglio c'è, ma pizzichinoo: nel senso che si arriva nei pressi dell'area di rigore, ma non c'è null'altro fino all'intervallo. Uno straccio di reazione con l'approccio della ripresa, senza trovare un tiro pulito pur avendo il sopravvento territoriale, il sopravvento con il possesso, contro una squadra che si schiaccia dietro e finisce per concedere. La realtà è che forse nemmeno lui - che non ha la bacchetta magica - può risollevare un gruppo fantasma, anche se si può notare una tempistica troppo tardiva dei cambi.

(claudio russo)