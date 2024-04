Empoli-Napoli: arbitra Manganiello

Cronaca 19 Aprile 2024 Fonte: TV Campi Flegrei



I precedenti con il direttore di gara classe '81 sorridono agli azzurri: 7 vittorie, un pareggio ed una sconfitta





I precedenti con il direttore di gara classe '81 sorridono agli azzurri: 7 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. In questa stagione Manganiello ha diretto il Napoli solo una volta, nell'ampio successo sull'Udinese per 4-1 al Maradona, quando sulla panchina partenopea sedeva ancora Rudi Garcia. Per il fischietto di Pinerolo una sola gara diretta in questo campionato anche con l'Empoli, ovvero la sconfitta per 2-1 a Frosinone dello scorso novembre. In generale i precedenti dicono di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per i toscani.



