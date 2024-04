Empoli-Napoli: i precedenti

19 Aprile 2024



Sarà la sfida numero 22 tra Empoli e Napoli in Serie A. E' la undicesima volta in trasferta per gli azzurri. Nelle gare finora giocate al Castellani la squadra azzurra ha vinto solo in 2 occasioni su 10. Questi i precedenti delle precedenti 10 gare al Castellani:



4 successi Empoli;

4 pareggi;

2 vittorie Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l'Empoli in Serie A:

25 febbraio 2023 – Empoli vs Napoli 0-2

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro l'Empoli in Serie A:

13 settembre 2015 – Empoli vs Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro l'Empoli in Serie A:

24 aprile 2022 – Empoli vs Napoli 3-2