Spalletti torna al Maradona e si commuove

Cronaca 14 Aprile 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il CT della Nazionale presente in tribuna per assistere alla sfida del Napoli contro il Frosinone





Cronaca14 Aprile 2024Corriere dello SportIl CT della Nazionale presente in tribuna per assistere alla sfida del Napoli contro il Frosinone Certi amori non finiscono. Come quello di Napoli per Luciano Spalletti. L'attuale ct della Nazionale è tornato per la prima volta al Maradona, lo stadio che lo ha visto trionfare e conquistare il terzo scudetto della storia azzurra. Presentato dallo speaker e inquadrato sugli spalti, prontissimo per assistere alla sfida contro il Frosinone sotto il sole splendente della "sua" Napoli, il tecnico di Certaldo è stato accolto con un'ovazione dei tifosi.



Napoli, il Maradona canta Spalletti

Il Maradona ha voluto accogliere Spalletti con una dedica da brividi che ha rievocato dolci ricordi. Per lui è partito il coro “Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi” cantato da tutto l'impianto: emozioni forti, fortissime che hanno lasciato il ct visibilmente commosso. Certi amori non passano mai.





Certi amori non finiscono. Come quello di Napoli per Luciano Spalletti. L'attuale ct della Nazionale è tornato per la prima volta al Maradona, lo stadio che lo ha visto trionfare e conquistare il terzo scudetto della storia azzurra. Presentato dallo speaker e inquadrato sugli spalti, prontissimo per assistere alla sfida contro il Frosinone sotto il sole splendente della "sua" Napoli, il tecnico di Certaldo è stato accolto con un'ovazione dei tifosi.Napoli, il Maradona canta SpallettiIl Maradona ha voluto accogliere Spalletti con una dedica da brividi che ha rievocato dolci ricordi. Per lui è partito il coro “Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi” cantato da tutto l'impianto: emozioni forti, fortissime che hanno lasciato il ct visibilmente commosso. Certi amori non passano mai.