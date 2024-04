Napoli-Frosinone: le probabili formazioni



Calzona senza lo squalificato Ngonge e gli infortunati Olivera e Juan Jesus bloccato dalla sciatalgia





Grande occasione per il Napoli. Dopo la vittoria di Monza, la squadra di Francesco Calzona ha la chance di dare un minimo di continuità ai propri risultati ospitando il Frosinone di Di Francesco, capace di umiliare il Napoli di Mazzarri espugnando per 4-0 il Maradona negli ottavi di Coppa Italia. Sarà probabilmente una motivazione ulteriore per il Napoli per cancellare quella disfatta e provare ad accorciare ulteriormente sulle squadre davanti con la prospettiva dell'Europa League (ma anche dell'ultima speranzella Champions considerando anche la prossima sfida con l'Empoli e Roma-Bologna prima della visita dei giallorossi al Maradona). Naturalmente il match è tutt'altro che scontato considerando il rendimento altalenante del Napoli, che in casa è addirittura 13esimo, ma anche l'ultima reazione del Frosinone che nell'ultimo turno ha fermato sul pareggio il Bologna.



Le ultime sul Napoli

Calzona senza lo squalificato Ngonge e gli infortunati Olivera e Juan Jesus bloccato dalla sciatalgia. Ristabilito invece Politano che dovrebbe tornare titolare (è favorito su Raspadori) nel tridente con Osimhen e Kvara. In mediana si va verso la conferma di Zielinski, nel terzetto con Lobotka ed Anguissa mentre in difesa Mario Rui si riprende una maglia a sinistra nella linea con uno tra Ostigard e Natan, Rrahmani e Di Lorenzo.



Le ultime sul Frosinone

Di Francesco deve fare a meno di Monterisi, Oyono e probabilmente di Harroui e Bonifazi ma recupera Gelli e Lirola, quest'ultimo dovrebbe subito partire dall'inizio nella nuova difesa a 3 con Romagnoli e Okoli. In mediana Mazzitelli e Barrenechea con Valeri e Zortea ai lati mentre Brescianini (favorito su Reinier) dovrebbe agire in una linea più avanzata in attacco con Soulé alle spalle dell'unica punta (di proprietà Napoli) Cheddira.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Ballottaggi: Ostigard/Natan 51%-49%, Politano-Raspadori 55%-45%, Zielinski-Traoré 60%-40%



FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

Ballottaggi: Brescianini-Reinier 55%-45%.



(antonio gaito)