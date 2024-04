Napoli-Frosinone: arbitra Fabbri

Sarà il signor Michael Fabbri di Ravenna a dirigere Napoli-Frosinone, gara valida per la 32.a giornata di ritorno del campionato di serie A Tim in programma domenica 14 aprile 2024 (ore 12.30) al 'Maradona' di Napoli. Gli assistenti designati saranno i signori Luigi Rossi di Rovigo e Davide Moro di Schio (Vi). Il Quarto Uomo sarà il signor Alberto Santoro di Messina. Al Var il signor Marco Serra di Torino, Avar il signor Massimiliano Irrati di Pistoia.



I precedenti con il fischietto di Ravenna sorridono agli azzurri: 6 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta. In questa stagione l'arbitro classe '83 ha diretto il Napoli solo una volta, nel 2-2 di Marassi contro il Genoa ad inizio campionato. Il direttore di gara romagnolo non incontra in partite ufficiali il Frosinone da diverso tempo: l'ultima risale al novembre del 2022, quando la squadra ciociara si divise la posta in palio con il Cagliari. In generale sono 7 gli incontri tra i giallazzurri e Fabbri, con un bilancio di due vittorie, due pari e 3 sconfitte.









