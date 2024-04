Napoli-Frosinone: i precedenti



Quella partenopea è la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato (18)





Napoli-Frosinone, sarà il lunch match della 32ª giornata di Serie A 2023/24. Il Napoli ha vinto ognuna delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A; tra le formazioni contro cui vanta il 100% di successi nella competizione, solamente contro il Crotone (6/6) ha disputato più incontri – inoltre quella partenopea è la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato (18). Il Napoli è anche una delle quattro squadre contro cui il Frosinone non ha ancora segnato in trasferta in Serie A TIM, con Atalanta, Inter e Parma; i partenopei hanno vinto per 4-0 entrambe le sfide.