Di Francesco: "A Napoli serve coraggio"

Interviste 12 Aprile 2024 Fonte: Sky



Interviste12 Aprile 2024Sky"Dobbiamo essere compatti, alzare l'attenzione e ridurre al massimo il margine di errore. Si tratta di una gara difficilissima" "Servirà un'iniezione massiccia di coraggio perché altrimenti il Napoli rischierebbe di prendere il sopravvento. Ma sarà fondamentale anche sfoderare tanto equilibrio". A due giorni dalla trasferta di domenica al "Maradona" Eusebio Di Francesco indica la strada per tentare l'impresa contro la squadra di Calzona. "Dobbiamo essere compatti, alzare l'attenzione e ridurre al massimo il margine di errore. Si tratta di una gara difficilissima, a Monza ho rivisto un bel Napoli, conosco i principi di Calzona. Sarà un'altra partita rispetto a quella di Coppa Italia perché ogni gara ha una sua storia e i momenti sono diversi. Il Napoli vuole guadagnare posizioni in classifica come d'altronde noi per la salvezza. Servirà equilibrio ma anche coraggio altrimenti c'è il rischio di essere schiacciati". Il Frosinone continuerà sul solco tracciato nelle ultime 2 uscite. Modulo 3-4-2-1 per avere maggiore solidità a costo di sacrificare l'estetica. "A Napoli abbiamo vinto con il 3-4-2-1 per cui il discorso del modulo lascia il tempo che trova - aggiunge Di Francesco - Contano l'interpretazione ed i principi. Bisogna limitare le individualità del Napoli soprattutto in attacco e stare molto attenti perché Calzona cura i dettagli in maniera maniacale". Di Francesco si attende un maggiore contributo da parte della panchina. "Dobbiamo migliorare, lo dicono anche i numeri - sottolinea l'allenatore - Abbiamo lavorato sull'approccio alle gare e sul modo di entrare. Ma è anche una questione di caratteristiche: ci sono giocatori che si esprimono meglio giocando dall'inizio ed altri in corso d'opera".



