Monza-Napoli: le probabili formazioni



Tra gli azzurri l'unico indisponibile è Lindstrom che accusa problemi di lombalgia





Evitare prestazioni come con l'Atalanta. E' il primo passo per un finale dignitoso. Al di là di ogni discorso di classifica, la squadra di Francesco Calzona è alla ricerca di nuove motivazioni per chiudere senza ulteriori imbarcate una stagione ad oggi fallimentare e l'avvicinamento alla gara col Monza è caratterizzato in primis da un lavoro mentale su una squadra sempre più smarrita. La visita di De Laurentiis di giovedì, parlando direttamente alla squadra a fine allenamento, ed il lungo avvicinamento di Francesco Calzona, sono finalizzati a trasmettere il messaggio che la stagione non è finita e ci sono ancora partite da onorare e possibilmente una piazzamento europeo - che sia Europa League o Conference League - da salvare per poter programmare in un certo modo la prossima stagione. Molto però passa proprio dalla sfida di Monza per dare un senso alle gare restanti.



Le ultime sul Monza

Palladino deve fare a meno di Pessina squalificato, i soliti Caprari, Gomez, Vignato, Bettella indisponibili mentre recupera Bondo che prenderà posto in mediana al fianco di Gagliardiniò In difesa Birindelli e A. Carboni ai lati con Izzo e Pablo Marì al centro. In attacco invece Colpani, Maldini e Mota (favorito su V. Carboni) alle spalle della punta fisica Djuric.



Le ultime sul Napoli

Calzona recupera Kvaratskhelia e Ngonge e l'unico indisponibile è Lindstrom che accusa problemi di lombalgia. Il georgiano prenderà posto a sinistra nel solito tridente con Osimhen e Politano mentre a centrocampo risalgono le quotazioni di Zielinski nel ballottaggio con Traoré nel terzetto con Lobotka ed Anguissa. In difesa Mario Rui in ballottaggio con Olivera nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo.



MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. All. Palladino

Ballottaggi: Mota-V. Carboni 55%-45%



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

Ballottaggi: Traoré-Zielinski 51%-49%, Mario Rui-Olivera 51%-49%