I convocati per la trasferta a Monza

Cronaca 6 Aprile 2024 Fonte: SSC Napoli



Niente da fare, Jesper Lindstrom non recupera e non parte con la squadra





Cronaca6 Aprile 2024SSC NapoliNiente da fare, Jesper Lindstrom non recupera e non parte con la squadra Monza-Napoli domani alle ore 15 all'U-Power Stadium per la 31esima giornata di Serie A.



I CONVOCATI:



MERET Alex



GOLLINI Pierluigi



CONTINI Nikita



DI LORENZO Giovanni



MAZZOCCHI Pasquale



MARIO RUI



NATAN Bernardo de Souza



OSTIGARD Leo



JUAN JESUS



RRAHMANI Amir



OLIVERA Mathias



ANGUISSA Frank



CAJUSTE Jens



ZIELINSKI Piotr



DENDONCKER Leander



TRAORE' Hamed Junior



LOBOTKA Stanislav



POLITANO Matteo



NGONGE Cyril



KVARATSKHELIA KHVICHA



SIMEONE Giovanni



RASPADORI Giacomo



OSIMHEN Victor